МИД: Необходимо привлечь к ответственности виновных в минировании территорий

Сегодня отмечается Международный день информирования о минной опасности. Процесс разминирования территорий не может ждать.

Как передает Report, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.

В МИД отметили необходимость привлечь к ответственности всех виновных в минировании территорий и тех, кто отказывается сотрудничать в процессе разминирования, включая Армению.

"Мы должны положить конец огромным человеческим потерям, которые они создают", - говорится в публикации.