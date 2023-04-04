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МИД: Необходимо привлечь к ответственности виновных в минировании территорий

МИД: Необходимо привлечь к ответственности виновных в минировании территорий Сегодня отмечается Международный день информирования о минной опасности. Процесс разминирования территорий не может ждать
Внешняя политика
4 апреля 2023 г. 11:02
МИД: Необходимо привлечь к ответственности виновных в минировании территорий

Сегодня отмечается Международный день информирования о минной опасности. Процесс разминирования территорий не может ждать.

Как передает Report, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.

В МИД отметили необходимость привлечь к ответственности всех виновных в минировании территорий и тех, кто отказывается сотрудничать в процессе разминирования, включая Армению.

"Мы должны положить конец огромным человеческим потерям, которые они создают", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке XİN: “Ərazilərə mina yerləşdirənlər məsuliyyətə cəlb edilməlidir”
Версия на английском языке MFA: International Day for Mine Awareness entails holding Armenia accountable

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