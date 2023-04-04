МИД: Необходимо привлечь к ответственности виновных в минировании территорий

Сегодня отмечается Международный день информирования о минной опасности. Процесс разминирования территорий не может ждать.
Как передает Report, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.
В МИД отметили необходимость привлечь к ответственности всех виновных в минировании территорий и тех, кто отказывается сотрудничать в процессе разминирования, включая Армению.
"Мы должны положить конец огромным человеческим потерям, которые они создают", - говорится в публикации.
Today marks the International Day for Mine Awareness.— MFA Azerbaijan (@AzerbaijanMFA)
#MineActionCanNotWait, and entails holding those, including #Armenia, who plant mines indiscriminately & refuse to cooperate in dismantling them, accountable. We must end the enormous human cost they create. #IMAD2023 @UNMAS pic.twitter.com/JB8jhvBOc1 April 4, 2023