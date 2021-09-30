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Глава МИД: Чешские компании заинтересованы в проектах в Азербайджане

Глава МИД: Чешские компании заинтересованы в проектах в Азербайджане Между министерством Энергетики Азербайджана и Министерством Энергетики Чехии подпишут договор.
Внешняя политика
30 сентября 2021 г. 14:28
Глава МИД: Чешские компании заинтересованы в проектах в Азербайджане
Якуб Кулганек

Министерства энергетики Азербайджана и Чехии планируют подписать соглашение.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек по итогам встречи с главой внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"В Баку из Чехии вместе со мной прибыли представители 17 компаний…Часть из них представляет сектор финансов и банковского дела, другие - сферу энергетики. Есть и компании, занятые в сфере водоснабжения и управления отходами, производстве солнечной и других альтернативных источников энергии, сельском хозяйстве, IT.

Также вчера я побывал на открытии азербайджано-чешского экономического форума и хочу сказать, что чешские компании заинтересованы в участии в тендерах по проектам в разных отраслях экономики и по обновлению инфраструктуры", - заявил Кулганек.

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Версия на азербайджанском языке Yakub Kulqanek: "Çex şirkətləri Azərbaycanda tenderlərə maraq göstərir"
Версия на английском языке Czech companies interested in tenders conducted in Azerbaijan

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