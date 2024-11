МИД Азербайджана выразил соболезнования Сербии в связи с гибелью 14 человек в результате трагичного случая в городе Нови-Сад.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице ведомства в соцсети "Х".

"Глубоко опечалены трагедией, произошедшей в Нови-Саде, приведшей к гибели и ранению множества людей. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших, дружественному народу и правительству Сербии, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в публикации.