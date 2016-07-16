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    МИД Азербайджана: События в братской Турции потрясли нас

    Это попытка некой антиправительственной группы свергнуть избранное демократическим путем правительство

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ "События в братской Турции серьезно обеспокоили и потрясли нас".

    Как передает Report, об этом говорится в распространенном министерством иностранных дел Азербайджана заявлении в связи с событиями в Турции. 

    В заявлении говорится, что это попытка некой антиправительственной группы свергнуть избранное демократическим путем правительство: "Турецкий народ и государство продемонстрировали единство и выступили против этого. 

    Мы еще раз заявляем, что находимся рядом с братским турецким народом и государством и уверены в скорейшей стабилизации ситуации". 

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