МИД Азербайджана: События в братской Турции потрясли нас

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ "События в братской Турции серьезно обеспокоили и потрясли нас".

Как передает Report, об этом говорится в распространенном министерством иностранных дел Азербайджана заявлении в связи с событиями в Турции.

В заявлении говорится, что это попытка некой антиправительственной группы свергнуть избранное демократическим путем правительство: "Турецкий народ и государство продемонстрировали единство и выступили против этого.

Мы еще раз заявляем, что находимся рядом с братским турецким народом и государством и уверены в скорейшей стабилизации ситуации".