МИД Азербайджана призвал мировое сообщество не закрывать глаза на минный террор Армении

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана призвало международное сообщество не закрывать глаза на направленный против мирных граждан минный террор Армении.

Как передает Report, об этом говорится в публикации на официальной странице внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

"В результате продолжающегося минного террора со стороны Армении сегодня еще один гражданин Азербайджана пострадал при разрыве мины в Газахе. Несмотря на то, что с 2020 года, после окончания войны, 381 человек стал жертвой мин, Армения продолжает отказываться предоставлять точные карты минных полей, что противоречит заявленному искреннему участию страны в процессе мира и нормализации", - говорится в сообщении.

В публикации МИД отмечается, что международное сообщество не должно закрывать глаза на продолжающийся минный террор Армении против Азербайджана.

Отметим, что 14 октября на территории села Гушчу Айрым Газахского района произошел минный инцидент, в результате которого местный житель Илькин Сарыев получил травму правой ноги.