МИД Азербайджана приветствует прекращение огня между Израилем и Ливаном

Азербайджан приветствует договоренность о прекращении огня между Израилем и Ливаном и ожидает, что это соглашение положит конец военным действиям.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана в соцсети "Х".

В ведомстве отметили, что Азербайджан, поддерживающий мирное разрешение конфликтов и как председательство COP29 инициировавший Призыв к перемирию на время климатической конференции ООН, одобренный 132 странами, обращается ко всем сторонам соблюдать режим прекращения огня и искать пути преодоления существующих разногласий и проблем.

Azerbaijan welcomes the ceasefire between Israel and Lebanon, and expects this agreement will end the hostilities.



