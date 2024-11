Министерство иностранных дел Азербайджана поздравил Монако с Национальным днем.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в соцсети "Х".

"Наши теплые поздравления Монако и его народу по случаю их Национального праздника!", - сказано в публикации.