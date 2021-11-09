МИД: Армения хочет бросить тень на деятельность российских миротворцев

"Незаконный визит министра обороны Армении в Карабахский регион Азербайджана является очередной провокацией армянской стороны".

"Незаконный визит министра обороны Армении в Карабахский регион Азербайджана является очередной провокацией армянской стороны".

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Это показывает, что армянская сторона намеренно пытается обострить ситуацию. Эти шаги накануне первой годовщины трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года являются попыткой бросить тень на деятельность российских миротворцев и нарушением пунктов трехстороннего заявления", - заявила Л. Абдуллаева.