МИД Азербайджана обнародовал приоритетные направления деятельности на этот год

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ "2015-й год запомнился сложными геополитическими процессами, тенденцией роста глобальных противостояний в мире, региональными вооруженными конфликтами, обострением международного терроризма и религиозного экстремизма, углубляющимся финансово-экономическим кризисом, массовой миграцией и гуманитарным кризисом".

Как сообщает Report, об этом говорится в выпуске для СМИ министерства иностранных дел Азербайджана по итогам 2015-го года.

"В условиях вмешательства во внутренние дела государств и игнорирования суверенных прав, а также укрепления применения двойных стандартов в мировой политике, внешняя политика Азербайджана была направлена на защиту национальных интересов и укрепление безопасности страны, создание благоприятных условий для экономического развития, социального благосостояния и более широкого потенциала страны во всех областях, направленных на содействие".

В МИД отметили, что основным направлением дипломатической деятельности в прошлом году было укрепление международных усилий на разрешение армяно-азербайджанского конфликта в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и международнопризнанных границ.

В нынешнем году МИД Азербайджана продолжит проводить независимую и суверенную политику по защите национальных интересов на международной арене, и наращивать темпы дипломатической деятельности.

"Восстановление территориальной целостности Азербайджана и устранение последствий агрессивной политики Армении останется приоритетным вопросом", - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Деятельность внешнеполитического ведомства Азербайджана будет направлена на укрепление позиций Азербайджана в политической, экономической и гуманитарных сферах путем развития сбалансированного и равноправного сотрудничества в рамках укрепления двусторонних и многосторонних отношений, реализации крупных региональных инфраструктурных проектов в сфере энергетики и транспорта и обеспечения активного участия в межкультурном диалоге.