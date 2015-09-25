​МИД Азербайджана: Цель Армении - чинить препятствия продвижению процесса переговоров

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ "Попытки Армении по эскалации напряженности вдоль армяно-азербайджанской границы на фоне начала 70-й сессии Генассамблеи ООН, серьезного обсуждения в ее рамках вопросов мира и безопасности, а также ведения переговоров в Нью-Йорке министров иностранных дел обеих стран по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ носят провокационный характер".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Цель подобных провокаций - создание препятствий продвижению процесса переговоров", - заявил Х.Гаджиев.

По его словам, Вооруженные Силы Армении, нарушая обязательства международного гуманитарного права, продолжают преднамеренно избирать своими целями мирных граждан.

"В результате последней провокации Армении 23 сентября была ранена гражданское лицо, житель села Кемерли Казахского района Эсмира Дурсунова", - отметил глава пресс-службы.

Х.Гаджиев подчеркнул, что Армения намеренно размещает огневые точки внутри и вблизи гражданских объектов, и когда они открывают огонь по позициям азербайджанских ВС, то таким образом используют бесчеловечную тактику, пытаясь поставить под удар гражданские лица в результате ответного огня. Он добавил, что использование такой тактики, свойственной террористам, является в первую очередь военным преступлением против граждан Армении.

"Азербайджан остается приверженным взятым на себя обязательства в рамках Женевской конвенции и дополнительных протоколов", - заявил представитель внешнеполитического ведомства.

Он указал, что защита гражданских лиц, опека и оказание помощи женщинам, детям и старикам является высокоморальной ценностью, свойственной азербайджанскому народу и азербайджанскому солдату.

"Проводимая Арменией политика этнических чисток, учинение Ходжалинского геноцида, использование гражданских лиц Азербайджана в качестве своих мишеней на линии соприкосновения огня и армяно-азербайджанской границе, и даже использование собственных граждан в качестве военного прикрытия и объектов провокаций является составной частью продолжающихся военных преступлений и преступлений против человечества военно-политического руководства Армении", - заявил Х. Гаджиев.