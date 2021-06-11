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МИД: Азербайджан приветствует решение ЕСПЧ относительно армянских диверсантов

МИД: Азербайджан приветствует решение ЕСПЧ относительно армянских диверсантов "Правительство Азербайджана приветствует решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который отклонил требование Армении о немедленном освобождении задержанных в Азербайджане 11 граждан Армении".
Внешняя политика
11 июня 2021 г. 20:19
МИД: Азербайджан приветствует решение ЕСПЧ относительно армянских диверсантов

"Правительство Азербайджана приветствует решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который отклонил требование Армении о немедленном освобождении задержанных в Азербайджане 11 граждан Армении".

Как передает Report, об этом сообщила начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, Армения, сославшись на Правило 39 Судебного регламента, предприняла две попытки освободить задержанных лиц, обе попытки были отклонены: "Обращение Армении игнорирует установленные международным законодательством права и обязанности Азербайджана в отношении уголовного преследования лиц, нарушающих внутреннее законодательство страны и международное право, а также подозреваемых в совершении тяжких военных преступлений. Решение ЕСПЧ подчеркивает именно это право".

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Версия на азербайджанском языке XİN: Azərbaycan Avropa Məhkəməsinin 11 erməni diversantla bağlı qərarını alqışlayır

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