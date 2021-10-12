МИД: Азербайджан подал иск против Армении в два международных суда

"Сегодня мы - граждане государства, обеспечившего территориальную целостность, восстановившего нарушенные права человека. Завершение конфликта не означает завершение войны".

"Сегодня мы - граждане государства, обеспечившего территориальную целостность, восстановившего нарушенные права человека. Завершение конфликта не означает завершение войны".

Как передает Report, об этом начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева сказала на мероприятии в БГУ по случаю презентации комплексной книги-отчета "О нарушении прав вынужденных переселенцев на находившихся под оккупацией территориях Азербайджана".

Представитель МИД добавила, что в постконфликтный период пропаганда должна быть усилена: "Азербайджан создал в регионе новую реальность. Теперь перед нами и всеми официальными структурами Азербайджана стоит задача донести эту реальность до международного сообщества. Азербайджан подал иск против Армении в два международных суда. Естественно, это еще не конец. В будущем и в другие международные суды будут предъявлены иски против Армении".