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МИД: Азербайджан подал иск против Армении в два международных суда       

МИД: Азербайджан подал иск против Армении в два международных суда        "Сегодня мы - граждане государства, обеспечившего территориальную целостность, восстановившего нарушенные права человека. Завершение конфликта не означает завершение войны".
Внешняя политика
12 октября 2021 г. 15:52
МИД: Азербайджан подал иск против Армении в два международных суда       
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"Сегодня мы - граждане государства, обеспечившего территориальную целостность, восстановившего нарушенные права человека. Завершение конфликта не означает завершение войны".

Как передает Report, об этом начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева сказала на мероприятии в БГУ по случаю презентации комплексной книги-отчета "О нарушении прав вынужденных переселенцев на находившихся под оккупацией территориях Азербайджана".

Представитель МИД добавила, что в постконфликтный период пропаганда должна быть усилена: "Азербайджан создал в регионе новую реальность. Теперь перед нами и всеми официальными структурами Азербайджана стоит задача донести эту реальность до международного сообщества. Азербайджан подал иск против Армении в два международных суда. Естественно, это еще не конец. В будущем и в другие международные суды будут предъявлены иски против Армении".

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Версия на английском языке Foreign Ministry: Azerbaijan files lawsuit against Armenia in 2 int'l courts
Версия на азербайджанском языке XİN: "Azərbaycan artıq iki beynəlxalq məhkəmədə Ermənistana qarşı iddia qaldırıb"

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