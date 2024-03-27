МИД: Армения демонстрирует неискренность в вопросе региональной мирной повестки

Пропагандистские кампании, финансируемые правительством Армении, в очередной раз демонстрируют, что эта страна не искренна в вопросе региональной мирной повестки.

Пропагандистские кампании, финансируемые правительством Армении, в очередной раз демонстрируют, что эта страна не искренна в вопросе региональной мирной повестки.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде к предвзятому докладу группы, возглавляемой бывшим премьер-министром Дании и экс-генсеком НАТО Андерсом Расмуссеном.

По его словам, азербайджанская сторона убеждена, что однобокая позиция и полное игнорирование фактов не только поощряют реваншистские группы в Армении занять более радикальную позицию в отношении Азербайджана, но и создают в обществе иллюзию, что "Запад" поддерживает неконструктивную позицию Армении в мирном процессе.

"Финансируемые правительством Армении пропагандистские кампании в очередной раз демонстрируют отсутствие искренности у армянской стороны в вопросе региональной мирной повестки", - говорится в комментарии.

Гаджизаде отметил, что проведение дорогостоящих и бесполезных клеветнических кампаний руками ряда недалеких политиков, в том числе в рамках европейских институтов, таких как Европарламент и Парламентская ассамблея Совета Европы, не служит региональной стабильности и усилиям по укреплению мира.

"Вместо этого правительству Армении и армянским лоббистским группам следовало бы сосредоточиться на продвижении реальной мирной повестки в регионе", - говорится в комментарии.