Мариам Валишвили: Совместные проекты в регионе играют важную роль в энергетической безопасности Европы

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Тбилиси. 11 апреля. REPORT.AZ/ "Совместные крупномасштабные проекты Азербайджана, Грузии и Турции в энергетической сфере играют важную роль для энергетической безопасности не только Южного Кавказа, но и Европы в целом".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила замминистра энергетики Грузии Мариам Валишвили на проходящем в Тбилиси 40-м заседании комитета по экономическим, торговым, технологическим и экологическим вопросам Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

По ее словам, сотрудничество Азербайджана, Грузии и Турции играет важную роль и для региона: "В результате совместных энергетических проектов укрепились связи между нашими странами и народами".

"Наше сотрудничество важно и для стран-членов ОЧЭС. Сотрудничая друг с другом, мы может добиться успехов в проектах альтернативной энергии, использовании био- и других энергетических источников", - выделила Валишвили.