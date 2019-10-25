Мадуро: Передаем председательство в Движении неприсоединения Азербайджану

Венесуэла придает большое значение Движению неприсоединения и "Бандунгским принципам".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, на открытии XVIII cаммита Движения неприсоединения в Баку.

"Мы были активны во время нашего председательства. Мы поставили три цели. Необходимо обеспечить большее единство и солидарность между странами членами организации. Мы выполнили все свои обязательства и передаем председательство Азербайджану",- сказал он.

Он также выразил благодарность народу и правительству Азербайджана за гостеприимство.

"Для меня честь принимать участие на саммите. Это страна с которой мы имеем тесные отношения. Наша страна председательствовала в организации, в очень сложный и турбулентный период, когда возникали вызовы перед нашими странами",- отметил Мадуро.

Он также выразил благодарность странами Движения неприсоединения за солидарность во время председательства Венесуэлы в организации.

"80% нефти и газа приходится на страны Движения неприсоединения. Одна треть территории земли и 50% населения планеты. Как можно при таких обстоятельствах пытаться давить на нас?! Мы хотим иметь мультиполярный мир и мы будем бороться за это. Это основа нашего Движения. Мы не должны мириться с грубым нарушением международного права", - заявил президент Венесуэлы.

Напомним, в ходе саммита председательство в организации Движения неприсоединения на три года перейдет к Азербайджану.