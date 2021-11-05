Президенты Азербайджана и Узбекистана обсудили вопросы развития сотрудничества

5 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор.

5 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на официальный сайт президента Узбекистана.

В ходе беседы президент Ильхам Алиев тепло поздравил Ш. Мирзиёева с убедительной победой на состоявшихся выборах президента страны, пожелав ему больших успехов в деле обеспечения благополучия и процветания узбекского народа.

В свою очередь, лидер Узбекистана поздравил руководителя и братский народ Азербайджана с предстоящим национальным праздником – Днем победы, выразив пожелания мира и дальнейшего прогресса.

Были обсуждены актуальные вопросы укрепления азербайджано-узбекских отношений стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества.

По сообщению пресс-службы, президенты с глубоким удовлетворением отметили устойчивую динамику роста показателей взаимной торговли и количества совместных проектов в различных отраслях экономики.

В качестве успешных примеров кооперации приведены запуск производства автомобилей в городе Гаджигабуле в этом году, проекты в области сельского хозяйства и шелководства.

В следующем месяце в городе Баку пройдет национальная промышленная выставка Узбекистана. Осуществляется подготовка очередных заседаний Межправительственной комиссии и Делового совета.

Были также рассмотрены вопросы взаимодействия в транспортно-коммуникационной сфере, в частности возобновления авиасообщения между столицами.

Президенты также обменялись мнениями по наиболее важным аспектам регионального взаимодействия, в том числе по повестке дня предстоящего саммита Тюркского совета.