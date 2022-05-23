Кылыч: НАТО должно учитывать угрозы безопасности Турции

"Как Альянс, НАТО должно учитывать угрозы безопасности Турции".

"Как Альянс, НАТО должно учитывать угрозы безопасности Турции".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Акиф Чагатай Кылыч.

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган очень четко огласил позицию Турции по вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО. НАТО - оборонительная организация, здесь важную роль играет само понятие "Альянса". Входящие в Альянс страны также обязуются защищать друг друга от возможных угроз внутренней и внешней безопасности", - заявил Кылыч.

Он добавил, что Союзники по НАТО должны поддерживать друг друга в отношении внешних и внутренних рисков безопасности: "Согласно пятой статье устава НАТО, нападение на одного из членов Альянса рассматривается как нападение на всех членов НАТО. В этом смысле НАТО - единственная организация в мире, действующая по этому принципу. В связи с этим государства-члены должны понимать опасения Турции в области безопасности, позитивно оценивать их и реагировать на них".

Председатель комитета особо подчеркнул, что Турция борется с террористической организацией РПК и рядом других террористических группировок: "Как говорил президент Эрдоган, мы потеряли более 40 тыс. граждан в результате нападений этих террористических группировок. Если эти самые террористы могут свободно перемещаться в Европе, тут явно есть какое-то недоразумение", - добавил Кылыч.