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    Депутат парламента: Отношения между Азербайджаном и Иорданией опираются на прочную основу

    Госаи Альдемеси: Король Иордании Абдалла II расценивает отношения с Азербайджаном как очень крепкие© Courtesy İmage

    Дахла, Марокко. 18 марта. REPORT.AZ/ Отношения между Азербайджаном и Иорданией опираются на прочную основу.

    Об этом командированному в Марокко журналисту Report заявил депутат парламента Иордании Госаи Альдемеси (Gosai Aldemeci), принимающий участие на форуме "Кранс-Монтана. На пути к новой Африке в 21 веке".

    Иорданский парламентарий добавил, что сам король страны Абдалла II расценивает эти отношения как очень крепкие.

    Говоря о межпарламентских связях, Г. Альдемеси отметил важность совместной работы с азербайджанскими коллегами в направлении еще большего укрепления двустороннего сотрудничества: "Мы рассматриваем любые возможности для этого". 

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