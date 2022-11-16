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Посол: У Азербайджана справедливая позиция, которую Казахстан всегда поддерживает

Посол: У Азербайджана справедливая позиция, которую Казахстан всегда поддерживает Сегодня Азербайджан проходит важную стадию: заключение мирного договора.
Внешняя политика
16 ноября 2022 г. 16:46
Посол: У Азербайджана справедливая позиция, которую Казахстан всегда поддерживает

У Азербайджана справедливая позиция, которую Казахстан всегда поддерживает.

Как передает Report, об этом сказал журналистам на пресс-конференции посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов.

Азербайджан находится на очень важной стадии своей внешнеполитической деятельности - переговорах по подготовке мирного договора с соседней Арменией, отметил он.

"Сегодня Азербайджан проходит важную стадию: подготовку к заключению мирного договора. Мы это отслеживаем", - сказал он.

По словам посла, Казахстан предполагает расширить сотрудничество также с Нахчыванской Автономией Азербайджана, чему будет способствовать открытие Зангезурского коридора. "Это ускорит данный процесс", - сказал он.

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