О нас

Кабардино-Балкария намерена укрепить сотрудничество с Азербайджаном

Кабардино-Балкария намерена укрепить сотрудничество с Азербайджаном Кабардино-Балкария (КБР) и Азербайджан будут сотрудничать в торгово-экономических, научно-технических и культурных отраслях. Вопросы сотрудничества председатель правительства КБР Алий Мусуков обсудил с послом Азербайджана в РФ Поладом Бюльбюль оглы на пол
Внешняя политика
28 февраля 2024 г. 19:40
Кабардино-Балкария намерена укрепить сотрудничество с Азербайджаном

Кабардино-Балкария (КБР) и Азербайджан будут сотрудничать в торгово-экономических, научно-технических и культурных отраслях. Вопросы сотрудничества председатель правительства КБР Алий Мусуков обсудил с послом Азербайджана в РФ Поладом Бюльбюль оглы на полях XII российско-азербайджанского межрегионального форума.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минэкономразвитии региона.

"Председатель правительства КБР Алий Мусуков в ходе форума переговорил с послом Азербайджанской Республики в РФ Поладом Бюльбюль оглы. Обсуждены вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества и укрепления торгово-экономических, научно-технических и культурных связей Азербайджана и КБР", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, Азербайджан является одним из приоритетных торгово-экономических партнеров Кабардино-Балкарии. По итогам 2023 года объем экспорта с Азербайджанской Республикой увеличился на 5,5% по сравнению с 2022 годом. Основу экспорта составили сахар и кондитерские изделия из сахара, бумага и картон, какао и продукты из него, злаки. Предприятия республики при поддержке Регионального центра поддержки экспорта регулярно посещают Азербайджан в рамках бизнес-миссий и выставок.

Двенадцатый российско-азербайджанский межрегиональный форум проходит в Минеральных Водах. Под председательством вице-премьеров двух стран, Алексея Оверчука и Шахина Мустафаева, представители России и Азербайджана обсуждают перспективные транспортно-логистические проекты, возможности для продвижения экологического диалога в преддверии 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-29) в Баку, а также новые векторы кооперации в промышленных отраслях.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Kabardin-Balkar Azərbaycanla əməkdaşlığı gücləndirmək niyyətindədir

Самое важное

Армяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
ВидеоАрмяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
28 февраля 2024 г. 12:46
Король Нидерландов поздравил президента Ильхама Алиева
Король Нидерландов поздравил президента Ильхама Алиева
27 февраля 2024 г. 18:47
Президент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
ФотоПрезидент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
26 февраля 2024 г. 22:23
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
26 февраля 2024 г. 20:39
Репортаж из Ходжалы спустя 32 года после страшной трагедии
ФотоРепортаж из Ходжалы спустя 32 года после страшной трагедии
26 февраля 2024 г. 11:35
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида
25 февраля 2024 г. 21:06
Фидан и Блинкен обсудили азербайджано-армянскую нормализацию
Фидан и Блинкен обсудили азербайджано-армянскую нормализацию
22 февраля 2024 г. 02:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi