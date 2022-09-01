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Ильхам Алиев: Развитие отношений между Азербайджаном и ОАЭ по восходящей вызывает удовлетворение

Ильхам Алиев: Развитие отношений между Азербайджаном и ОАЭ по восходящей вызывает удовлетворение Развитие отношений между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами по восходящей линии вызывает удовлетворение.
Внешняя политика
1 сентября 2022 г. 11:59
Ильхам Алиев: Развитие отношений между Азербайджаном и ОАЭ по восходящей вызывает удовлетворение

Развитие отношений между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами по восходящей вызывает удовлетворение.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Ильхама Алиева президенту Шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.

"От себя лично и от имени народа Азербайджана искренне поздравляю Вас и Ваш народ с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами, передаю наилучшие пожелания.

Азербайджанская Республика придает большое значение дружественным отношениям и сотрудничеству с Вашей страной, построенным на таких здоровых основах, как исламская солидарность, взаимная поддержка и доверие. Вызывает удовлетворение развитие за последние десятилетия по восходящей наших двусторонних связей, обогащенных новым содержанием. Особо хотел бы подчеркнуть Ваш личный вклад в дело укрепления наших межгосударственных отношений.

Существующий сегодня между нами высокоуровневый политический диалог сопровождается сотрудничеством в экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной и других сферах. Уровень нашего взаимодействия в рамках ОПЕК+ вызывает одобрение. В то же время нас радует эффективная совместная деятельность наших стран в сфере возобновляемой энергии и инвестиций. Строительство «Гарадагской солнечной электростанции» компанией Masdar Вашей дружественной страны имеет большое значение с точки зрения диверсификации наших экономических связей.

Считаю, что между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами имеются благоприятные условия для развития сотрудничества во всех сферах. Уверен, что, используя эти возможности, мы совместными усилиями добьемся укрепления наших традиционных дружественных отношений и дальнейшего расширения сферы охвата нашего взаимодействия", - говорится в поздравительном послании главы государства.

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Версия на английском языке President: Upward development of Azerbaijan-UAE relations is source of satisfaction
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycanla BƏƏ arasında münasibətlərin yüksələn xətt üzrə inkişafı məmnunluq doğurur"

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