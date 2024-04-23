Президент: Рассматриваем председательство в COP29 как возможность внести вклад в решение актуальных вопросов

Мы рассматриваем председательство в COP29 не только как возможность продемонстрировать себя, представить свою страну.

Мы рассматриваем председательство в COP29 не только как возможность продемонстрировать себя, представить свою страну.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованном в Университете ADA.

Глава государства подчеркнул, что мы рассматриваем это (председательство Азербайджана в COP29 – ред.) как возможность внести собственный вклад в решение самых актуальных вопросов на глобальном уровне.