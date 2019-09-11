Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с губернатором Свердловской области

Ильхам Алиев принял Евгения Куйвашева

11 сентября, 2019 13:52

https://report.az/storage/news/2b5c7ae99b2b788ddc11773a7c4ea05e/896b9539-01ac-407b-85ac-68f42490d9d4_292.jpg 11 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с губернатором Свердловской области Российской Федерации Евгением Куйвашевым. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента.