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Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с губернатором Свердловской области

Ильхам Алиев принял Евгения Куйвашева

11 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с губернатором Свердловской области Российской Федерации Евгением Куйвашевым.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента.  

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