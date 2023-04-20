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Ильхам Алиев поздравил Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с переизбранием на пост президента Кубы

Ильхам Алиев поздравил Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с переизбранием на пост президента Кубы Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу.
Внешняя политика
20 апреля 2023 г. 17:54
Ильхам Алиев поздравил Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с переизбранием на пост президента Кубы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу.

Как сообщает Report, в поздравительном послании говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Республики Куба.

Основанные на добрых традициях азербайджано-кубинские связи, сегодня успешно развиваются. Верю, что мы и впредь будем последовательно продолжать совместные усилия на пути дальнейшего развития дружественных связей между нашими странами, расширения взаимовыгодного сотрудничества как в двусторонней, так и многосторонней плоскости.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности на благо дружественного народа Кубы".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates Miguel Díaz-Canel Bermudez on his re-election as President of Cuba
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Migel Dias-Kanel Bermudesi yenidən Kuba Prezidenti seçilməsi münasibətilə təbrik edib

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