Ильхам Алиев поздравил Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с переизбранием на пост президента Кубы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу.
Как сообщает Report, в поздравительном послании говорится:
"Уважаемый господин Президент,
Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Республики Куба.
Основанные на добрых традициях азербайджано-кубинские связи, сегодня успешно развиваются. Верю, что мы и впредь будем последовательно продолжать совместные усилия на пути дальнейшего развития дружественных связей между нашими странами, расширения взаимовыгодного сотрудничества как в двусторонней, так и многосторонней плоскости.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности на благо дружественного народа Кубы".