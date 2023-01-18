Ильхам Алиев: Экономический рост Китая очень важен для такой страны, как Азербайджан

Китайская экономика это не только экономика Вашей страны. Китайская экономика влияет на мировую экономику. Многие прогнозы некоторых аналитических институтов основаны на прогнозах того, как будет развиваться китайская экономика, какой будет рост, какая бу

Китайская экономика это не только экономика Вашей страны. Китайская экономика влияет на мировую экономику. Многие прогнозы некоторых аналитических институтов основаны на прогнозах того, как будет развиваться китайская экономика, какой будет рост, какая будет процентная ставка. Все эти вопросы входят в зону ответственности Китая, и ваше правительство полностью осознает свою глобальную ответственность.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью китайскому телеканалу CGTN.

Оценивая непоколебимую приверженность Китая делу экономического развития и реформам, большей открытости миру, глава государства подчеркнул: «Заявление, сделанное высокопоставленным китайским правительственным чиновником в Давосе — это очень хороший сигнал для мировой экономики. Думаю, рост Китая очень важен для всех стран, включая нашу страну».

«Китай демонстрирует рост в течение многих десятилетий. Мы желаем вам успеха, потому что, как ваши друзья и как часть мирового сообщества мы хотим, чтобы все ваши планы были реализованы. Поскольку многие страны и мировая экономика в очень серьезной степени зависят от ваших экономических показателей», - добавил глава государства.