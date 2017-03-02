Ильхам Алиев поздравил главу Татарстана с 60-летием

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил главу Татарстана Рустама Минниханова с юбилеем.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана.

«Уважаемый Рустам Нургалиевич! Сердечно поздравляю вас со знаменательным юбилеем – 60-летием со дня рождения. Хочу отметить ваш личный вклад в сохранение, развитие и приумножение многовековых традиций дружбы, сотрудничества и взаимоподдержки между народами Азербайджана и Татарстана. Убежден, что всестороннее развитие и укрепление этих отношений будут и впредь способствовать расширению азербайджано-российского многопланового взаимодействия.

В этот знаменательный день желаю вам, уважаемый Рустам Нургалиевич, крепкого здоровья, счастья и успехов в вашей государственной деятельности», – говорится в поздравительной телеграмме Ильхама Алиева,