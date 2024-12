Хикмет Гаджиев принял посла Пакистана в Азербайджане

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел встречу с послом Пакистана в Азербайджане Гасымом Мохиуддином.

Как передает Report, об этом посол написал на своей странице в соцсети "Х".

"Встретился с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым. Мы привержены дальнейшему развитию пакистано-азербайджанского сотрудничества во всех секторах", - говорится в публикации.