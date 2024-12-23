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Хикмет Гаджиев принял посла Пакистана в Азербайджане

Хикмет Гаджиев принял посла Пакистана в Азербайджане Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел встречу с послом Пакистана в Азербайджане Гасымом Мохиуддином.
Внешняя политика
23 декабря 2024 г. 16:04
Хикмет Гаджиев принял посла Пакистана в Азербайджане

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел встречу с послом Пакистана в Азербайджане Гасымом Мохиуддином.

Как передает Report, об этом посол написал на своей странице в соцсети "Х".

"Встретился с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым. Мы привержены дальнейшему развитию пакистано-азербайджанского сотрудничества во всех секторах", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev receives Pakistan’s ambassador to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev Pakistan səfirini qəbul edib

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