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    Хикмет Гаджиев: Информация о переправлении через территорию Азербайджана сведений о ядерной программе Ирана - фальшивка

    © Report

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев ответил на вопрос в связи с распространившейся информацией некоторых зарубежных СМИ о, якобы, переправлении через территорию Азербайджана сведений о ядерной программе Ирана.

    Как сообщает Report, отвечая на вопрос корреспондента АЗЕРТАДЖ, Х.Гаджиев заявил, что распространенная информация была в строжайшем порядке изучена соответствующими государственнными структурами Азербайджана. 

    "С полной уверенностью заявляем, что эта информация не соответствует действительности, и является фальшивкой", - заявил Х.Гаджиев.

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