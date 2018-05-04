Хикмет Гаджиев: Информация о переправлении через территорию Азербайджана сведений о ядерной программе Ирана - фальшивка

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Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев ответил на вопрос в связи с распространившейся информацией некоторых зарубежных СМИ о, якобы, переправлении через территорию Азербайджана сведений о ядерной программе Ирана.

Как сообщает Report, отвечая на вопрос корреспондента АЗЕРТАДЖ, Х.Гаджиев заявил, что распространенная информация была в строжайшем порядке изучена соответствующими государственнными структурами Азербайджана.

"С полной уверенностью заявляем, что эта информация не соответствует действительности, и является фальшивкой", - заявил Х.Гаджиев.