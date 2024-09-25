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Гросси: Азербайджан может рассчитывать на поддержку МАГАТЭ во многих сферах

Гросси: Азербайджан может рассчитывать на поддержку МАГАТЭ во многих сферах Азербайджан может рассчитывать на поддержку Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в продвижении приоритетов в сферах здравоохранения, сельского хозяйства и охраны окружающей среды.
Внешняя политика
25 сентября 2024 г. 16:29
Гросси: Азербайджан может рассчитывать на поддержку МАГАТЭ во многих сферах

Азербайджан может рассчитывать на поддержку Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в продвижении приоритетов в сферах здравоохранения, сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

Как сообщает Report, об этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси написал на своей странице в соцсети "Х", комментируя встречу с главой МИД Азебайджана Джейхуном Байрамовым.

"Подписали рамочную программу в области технического сотрудничества на 2024–2029 годы. Азербайджан может рассчитывать на поддержку МАГАТЭ в продвижении приоритетов в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, охраны окружающей среды и многих других областях. С нетерпением жду продолжения совместной работы на COP29", - отметил Гросси.

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Версия на английском языке Grossi: Azerbaijan can count on IAEA support in many areas
Версия на азербайджанском языке Qrossi: Azərbaycan bir çox sahələrdə AEBA-nın dəstəyinə arxalana bilər

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