Гросси: Азербайджан может рассчитывать на поддержку МАГАТЭ во многих сферах

Азербайджан может рассчитывать на поддержку Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в продвижении приоритетов в сферах здравоохранения, сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

Как сообщает Report, об этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси написал на своей странице в соцсети "Х", комментируя встречу с главой МИД Азебайджана Джейхуном Байрамовым.

"Подписали рамочную программу в области технического сотрудничества на 2024–2029 годы. Азербайджан может рассчитывать на поддержку МАГАТЭ в продвижении приоритетов в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, охраны окружающей среды и многих других областях. С нетерпением жду продолжения совместной работы на COP29", - отметил Гросси.