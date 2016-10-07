Глен Ховард: Победа любого кандидата на выборах в США будет выигрышной для Азербайджана

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Администрация Хиллари Клинтон, в случае ее победы на президентских выборах в США, будет гораздо более прагматичной и идеологической, нежели администрация Дональда Трампа.

Как сообщает Report, об этом на конференции "Роль Азербайджана на глобальной и региональной арене: Реалии и перспективы" заявил президент Фонда Джеймстауна Глен Ховард.

"Однако победа любого кандидата на выборах в США будет выигрышной для Азербайджана и страна получит больше внимания, нежели при администрации Обамы. Просто у Клинтон и у Трампа различные взгляды на мировое устройство", - заявил Г. Ховард.