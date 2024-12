Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили проекты по региональному сотрудничеству

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 11-го Саммита Организации экономического сотрудничества D-8, проходящего в Каире, провел встречу с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Пакистана Мохаммадом Исхаком Даром.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию МИД Пакистана в социальных сетях.

Отмечается, что главы ведомств обсудили двустороннее сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном, а также рассмотрели проекты по региональному взаимодействию.