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    Глава Турции выразил соболезнования Ильхаму Алиеву

    Эрдоган связался с президентом Азербайджана

    Баку. 2 Апреля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган связался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Как передает Report со ссылкой на Anadolu, Эрдоган выразил соболезнования главе Азербайджана в связи с гибелью военнослужащих, погибших во время военной операции в зоне Нагорного Карабаха.

    Эрдоган, по информации источника, который близок к президенту, от своего имени и имени турецкого народа выразил соболезнование Ильхаму Алиеву, а также пожелал скорейшего выздоровления раненным.

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