Глава Турции выразил соболезнования Ильхаму Алиеву

Баку. 2 Апреля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган связался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, Эрдоган выразил соболезнования главе Азербайджана в связи с гибелью военнослужащих, погибших во время военной операции в зоне Нагорного Карабаха.

Эрдоган, по информации источника, который близок к президенту, от своего имени и имени турецкого народа выразил соболезнование Ильхаму Алиеву, а также пожелал скорейшего выздоровления раненным.