Глава МИД: Вопрос Кешикчидага будет решен в соответствии с интересами Грузии и Азербайджана

Во время визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Азербайджан вопрос комплекса Давид Гареджи (Кешикчидаг - Ред.) был одной из основных обсуждаемых тем.

Во время визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Азербайджан вопрос комплекса Давид Гареджи (Кешикчидаг - Ред.) был одной из основных обсуждаемых тем.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Он высоко оценил официальный визит Ираклия Гарибашвили в Баку.

Министр отметил, что стратегический партнер Грузии – Азербайджан – еще раз продемонстрировал готовность к скорейшему решению вопроса: “Это очень важно. При решении вопроса будут учитываться интересы обеих стран. Сложившаяся во время последнего визита премьер-министра в Азербайджан атмосфера позволяет говорить о том, что этот вопрос будет решен в соответствии со стратегическими интересами обеих сторон”.