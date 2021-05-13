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Глава МИД: Вопрос Кешикчидага будет решен в соответствии с интересами Грузии и Азербайджана

Глава МИД: Вопрос Кешикчидага будет решен в соответствии с интересами Грузии и Азербайджана Во время визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Азербайджан вопрос комплекса Давид Гареджи (Кешикчидаг - Ред.) был одной из основных обсуждаемых тем.
Внешняя политика
13 мая 2021 г. 14:14
Глава МИД: Вопрос Кешикчидага будет решен в соответствии с интересами Грузии и Азербайджана
Давид Залкалиани

Во время визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Азербайджан вопрос комплекса Давид Гареджи (Кешикчидаг - Ред.) был одной из основных обсуждаемых тем.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Он высоко оценил официальный визит Ираклия Гарибашвили в Баку.

Министр отметил, что стратегический партнер Грузии – Азербайджан – еще раз продемонстрировал готовность к скорейшему решению вопроса: “Это очень важно. При решении вопроса будут учитываться интересы обеих стран. Сложившаяся во время последнего визита премьер-министра в Азербайджан атмосфера позволяет говорить о том, что этот вопрос будет решен в соответствии со стратегическими интересами обеих сторон”.

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Версия на английском языке FM: Keshikchidag issue will be resolved within strategic interests of Georgia and Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: “Keşikçidağ məsələsi Gürcüstan və Azərbaycanın strateji maraqlarına uyğun həll ediləcək”

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