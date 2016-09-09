Глава МИД Турции выступит на осенней сессии ПАСЕ

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Осенняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пройдет в Страсбурге с 10 по 14 октября.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ, в ходе сессии перед парламентариями выступят президент Польши Анджей Дуда и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Согласно предварительной программе, в ходе сессии депутаты обсудят результаты мониторинга за парламентскими выборами в Беларуси (11 сентября) и Иордании (20 сентября), cитуацию в Украине и ряд других актуальных вопросов.