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    Глава МИД Турции выступит на осенней сессии ПАСЕ

    Обнародована повестка очередной сессии ПАСЕ

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Осенняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пройдет в Страсбурге с 10 по 14 октября. 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ, в ходе сессии перед парламентариями выступят президент Польши Анджей Дуда и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

    Согласно предварительной программе, в ходе сессии депутаты обсудят результаты мониторинга за парламентскими выборами в Беларуси (11 сентября) и Иордании (20 сентября), cитуацию в Украине и ряд других актуальных вопросов. 

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