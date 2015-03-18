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    Глава МИД: Судан поддерживает справедливую позицию Азербайджана в вопросе карабахского конфликта

    Али Ахмед Карти отметил наличие потенциала для развития двустороннего сотрудничества Судана и Азербайджана

    Баку. 18 марта. REPORT. AZ/ "Между Суданом и Азербайджаном сложилось отличное сотрудничество в рамках ОИС, ООН и других международных организаций". Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Судана Али Ахмедом Карти.

    "Азербайджан ценит поддержку Судана в вопросе нагорно-карабахского конфликта", - добавил Мамедъяров. 

    Глава МИД Азербайджана заявил, что страна заинтересована в сотрудничестве с Суданом в экономической сфере, в частности, стороны рассматривают вопрос реализации  ряда проектов, а также соглашение об отмене двойного налогообложения. Э. Мамедъяров подчеркнул, что развитие сотрудничества с африканскими странами представляет интерес для Азербайджана. В частности, он заявил о планах по открытию посольства Азербайджана в Судане. 

    В свою очередь глава МИД Судана Али Ахмед Карти  заявил, что в ходе визита "увидел в Азербайджане развитие и стабильность, которые могут служить примером для других". "Судан поддерживает справедливую позицию Азербайджана в вопросе нагорно-карабахского конфликта", -  заявил А. Карти.

    Министр отметил наличие потенциала для развития двустороннего сотрудничества. Он также сказал о возможности отправки суданских студентов на учебу в Азербайджанскую государственную нефтяную академию.  

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