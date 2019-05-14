​Глава МИД: Сотрудничество Азербайджана и ЕС развивается успешно

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"Сотрудничество Азербайджана и Евросоюза развивается успешно".

Как сообщает специальный корреспондент Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая на панели "10-летие Восточного партнерства: Достижения и вызовы в получении конкретных результатов" в рамках проходящего в Брюсселе конференции высокого уровня, посвященной десятилетию программы "Восточное партнерство".

"ЕС - основной инвестор в экономику Азербайджана, поэтому я думаю, что наше сотрудничество развивается успешно. Мы проводим переговоры по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС. Процесс непростой, скажу открыто. Мы пытаемся вести переговоры как можно более быстрыми темпами. Фактически еженедельно мы проводим видео-мосты, которые способствуют как можно скорейшему принятию документа. Я думаю, этот документ очень важен".