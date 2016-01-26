 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Глава МИД России прокомментировал вопрос проведения переговоров между "Газпром"ом и Грузией

    Не стоит ожидать срывов переговоров

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал вопрос проведения переговоров между российским нефтегазовым концерном "Газпром" и правительством Грузии.

    Как сообщает Report, на пресс-конференции С.Лавров призвал "не ожидать срывов переговоров".

    По его словам, переговоры отвечают интересам всех сторон, в том числе и Армении, в которую газ экспортируется транзитом через Грузию: "Я оставляю это на усмотрение компаний".

    Глава внешнеполитического ведомства России выразил уверенность, что стороны найдут решение.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi