Глава МИД Азербайджана выступил на Конференции послов в Сербии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе рабочего визита в Белград выступил на Конференции послов Сербии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

"Министр Байрамов в своем выступлении затронул политические, экономические, энергетические и гуманитарные аспекты стратегического партнерства между Баку и Белградом, а также общие региональные вызовы, включая двойные стандарты, избирательное применение международного права", - отмечает МИД.

Он также подчеркнул важность соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности, лежащих в основе внешней политики двух стран.

Глава ведомства также подробно рассказал о роли Азербайджана в энергетической диверсификации Европы, а также о планах в области зеленой энергетики и зеленого энергетического коридора, который свяжет Европу и Центральную Азию через бассейны Каспийского и Черного морей.