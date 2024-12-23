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Глава МИД Азербайджана выступил на Конференции послов в Сербии

Глава МИД Азербайджана выступил на Конференции послов в Сербии Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рабочего визита в Сербию выступил на Конференции послов в Белграде.
Внешняя политика
23 декабря 2024 г. 13:46
Глава МИД Азербайджана выступил на Конференции послов в Сербии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе рабочего визита в Белград выступил на Конференции послов Сербии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

"Министр Байрамов в своем выступлении затронул политические, экономические, энергетические и гуманитарные аспекты стратегического партнерства между Баку и Белградом, а также общие региональные вызовы, включая двойные стандарты, избирательное применение международного права", - отмечает МИД.

Он также подчеркнул важность соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности, лежащих в основе внешней политики двух стран.

Глава ведомства также подробно рассказал о роли Азербайджана в энергетической диверсификации Европы, а также о планах в области зеленой энергетики и зеленого энергетического коридора, который свяжет Европу и Центральную Азию через бассейны Каспийского и Черного морей.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM addresses ambassadors' conference in Serbia
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Serbiyada Səfirlər Konfransında çıxış edib

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