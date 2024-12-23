Джейхун Байрамов проинформировал премьера Сербии о ходе нормализации между Азербайджаном и Арменией
Джейхун Байрамов проинформировал премьера Сербии о ходе нормализации между Азербайджаном и АрмениейМинистр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу в Белграде с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Белграде с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем.
Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.
В ходе встречи Байрамов проинформировал собеседника о ситуации на Южном Кавказе в постконфликтный период, о ходе масштабных строительно-восстановительных работ на освобожденных территориях, усилиях по борьбе с минной угрозой, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Глава МИД Азербайджана подчеркнул важность визитов и контактов на высшем уровне для развития существующих стратегических отношений между Азербайджаном и Сербией.
На встрече было отмечено, что межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству является важной платформой дальнейшего расширения экономического и торгового сотрудничества между двумя странами.
На встрече глава МИД представил информацию о результатах COP29, которая прошла в Азербайджане, подчеркнута важность совместных усилий в области климатической дипломатии. Выражена уверенность, что "Expo-2027", которая пройдет в Сербии, создаст дополнительные возможности для сотрудничества между двумя странами.
16:38
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел в Белграде встречу с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем.
Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию МИД Азербайджана в соцсетях.
"В ходе встречи стороны обсудили перспективы двусторонней и многосторонней повестки дня сотрудничества, в том числе вопросы региональной и международной безопасности, представляющие взаимный интерес", - отмечается в информации.
Джейхун Байрамов проинформировал сербского премьера о ходе восстановительных работ и мирных усилиях, проводимых на Южном Кавказе в постконфликтный период.