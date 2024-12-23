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Джейхун Байрамов проинформировал премьера Сербии о ходе нормализации между Азербайджаном и Арменией

Джейхун Байрамов проинформировал премьера Сербии о ходе нормализации между Азербайджаном и Арменией Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу в Белграде с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем.
Внешняя политика
23 декабря 2024 г. 17:12
Джейхун Байрамов проинформировал премьера Сербии о ходе нормализации между Азербайджаном и Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Белграде с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе встречи Байрамов проинформировал собеседника о ситуации на Южном Кавказе в постконфликтный период, о ходе масштабных строительно-восстановительных работ на освобожденных территориях, усилиях по борьбе с минной угрозой, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул важность визитов и контактов на высшем уровне для развития существующих стратегических отношений между Азербайджаном и Сербией.

На встрече было отмечено, что межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству является важной платформой дальнейшего расширения экономического и торгового сотрудничества между двумя странами.

На встрече глава МИД представил информацию о результатах COP29, которая прошла в Азербайджане, подчеркнута важность совместных усилий в области климатической дипломатии. Выражена уверенность, что "Expo-2027", которая пройдет в Сербии, создаст дополнительные возможности для сотрудничества между двумя странами.

16:38

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел в Белграде встречу с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем.

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию МИД Азербайджана в соцсетях.

"В ходе встречи стороны обсудили перспективы двусторонней и многосторонней повестки дня сотрудничества, в том числе вопросы региональной и международной безопасности, представляющие взаимный интерес", - отмечается в информации.

Джейхун Байрамов проинформировал сербского премьера о ходе восстановительных работ и мирных усилиях, проводимых на Южном Кавказе в постконфликтный период.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM meets with Serbian PM
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Serbiyanın Baş nazirini Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi barədə məlumatlandırıb - YENİLƏNİB

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