Джейхун Байрамов проинформировал премьера Сербии о ходе нормализации между Азербайджаном и Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Белграде с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе встречи Байрамов проинформировал собеседника о ситуации на Южном Кавказе в постконфликтный период, о ходе масштабных строительно-восстановительных работ на освобожденных территориях, усилиях по борьбе с минной угрозой, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул важность визитов и контактов на высшем уровне для развития существующих стратегических отношений между Азербайджаном и Сербией.

На встрече было отмечено, что межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству является важной платформой дальнейшего расширения экономического и торгового сотрудничества между двумя странами.

На встрече глава МИД представил информацию о результатах COP29, которая прошла в Азербайджане, подчеркнута важность совместных усилий в области климатической дипломатии. Выражена уверенность, что "Expo-2027", которая пройдет в Сербии, создаст дополнительные возможности для сотрудничества между двумя странами.

