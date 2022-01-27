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Глава МИД Азербайджана провел встречу с послом Колумбии

Глава МИД Азербайджана провел встречу с послом Колумбии Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла Колумбии в Азербайджане Луиса Антонио Димате Кардену по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране
Внешняя политика
27 января 2022 г. 18:45
Глава МИД Азербайджана провел встречу с послом Колумбии

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла Колумбии в Азербайджане Луиса Антонио Димате Кардену по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране.

Об этом Report заявили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан придает большое значение развитию отношений с дружественной Колумбией. Было отмечено, что наши страны успешно сотрудничают как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций, а также отмечен большой потенциал для развития отношений между двумя странами.

Министр также проинформировал посла о текущем постконфликтном развитии в регионе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Kolumbiya səfiri ilə görüşüb

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