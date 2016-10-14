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    Глава МИД Азербайджана примет участие в заседании Совета министров иностранных дел стран ОИС

    Заседание состоится в Ташкенте

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров примет участие в 43-ем заседании Совета министров иностранных дел стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, заседание пройдет 18-19 октября в Ташкенте. Основной его темой станет "Образование и просвещение: дорога к миру и творчеству".

    В рамках совета глав МИД стран ОИС запланировано выступление Э.Мамедъярова и ряд двусторонних встреч. 

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