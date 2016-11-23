Глава МИД Азербайджана: Нарушение государственных границ путем применения силы недопустимо

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял делегацию во главе с председателем Европейской группы консерваторов Парламентской Ассамблеи Совета Европы Яном Лидл-Грейнджером.

Как сообщили Report из пресс-службы министерства иностранных дел, на встрече коснулись путей развития взаимного сотрудничества между ПАСЕ и Азербайджаном и дальнейших перспектив.

Заявив об успешном сотрудничестве Азербайджана с ПАСЕ, Э.Мамедъяров выразил уверенность в повышении усилий для расширения связей в условиях конструктивного диалога и взаимопонимания.

Проинформировав о переговорном процессе на пути урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, министр заявил о недопустимости нарушения признанных на международном уровне границ государств путем применения силы.

Ян Лидл-Грейнджер дал высокую оценку успешному сотрудничеству Азербайджана с организацией. Заявив о проведении в рамках визита встреч в Милли Меджлисе и взаимовыгодных обсуждений, председатель Европейской группы консерваторов подчеркнул активную роль азербайджанской делегации в ПАСЕ.

На встрече также провели обмен мнениями вокруг представляющих взаимный интерес вопросов.