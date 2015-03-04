​Глава государства побывал в церкви Святой Софии

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ 4 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках официального визита в Республику Болгария побывал в церкви Святой Софии.

Как передает Report, главе государства, ознакомившемуся с различными уголками и экспонатами церкви, было сообщено, что исторические источники свидетельствуют о том, что первая церковь была построена здесь в 311-313 годах.

Впоследствии храм был расширен императором Константином I. В последующие века во время различных войн церковь подвергалась разрушениям. В 537 году император Юстиниан I восстановил храм. В средние века церковь являлась основным храмом империи. В период Османской империи храм некоторое время функционировал как мечеть. Название столицы Болгарии также происходит от этого храма, в течение более 1700 лет, как свидетельствуют ранние источники, являвшегося основным местом поклонения верующих. В XIII веке местное население дало городу название София, что по-гречески означает "мудрость". Начиная с XVI века во всех документах болгарских царей столица указана как София. Наряду с тем, что церковь является религиозным храмом, это также один из привлекательных туристических объектов Болгарии.

Президент Ильхам Алиев оставил запись в Книге памяти храма.