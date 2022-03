Глава Евросовета обсудил с президентом Азербайджана события в Украине

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Евросовета Шарль Мишель обсудили ситуацию в Украине, региональную безопасность и Южный Кавказ.

Как сообщает Report, об этом президент Евросовета написал на своей странице в Twitter.

"Обсудили с президентом Азербайджана последние события в Украине, региональную безопасность и влияние войны на Южный Кавказ. ЕС продолжит поддерживать стабильный, мирный и процветающий Южный Кавказ", - отмечается в публикации.