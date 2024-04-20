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Генсек ООН призвал Баку и Ереван решить оставшиеся вопросы для нормализации отношений

Генсек ООН призвал Баку и Ереван решить оставшиеся вопросы для нормализации отношений Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает Азербайджан и Армению решить все оставшиеся двусторонние вопросы для нормализации отношений.
Внешняя политика
20 апреля 2024 г. 07:46
Генсек ООН призвал Баку и Ереван решить оставшиеся вопросы для нормализации отношений

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает Азербайджан и Армению решить все оставшиеся двусторонние вопросы для нормализации отношений.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении официального представителя главы всемирной организации Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь внимательно следил за процессом нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Он приветствует соглашение, достигнутое 19 апреля между соответствующими государственными комиссиями по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном", - говорится в заявлении.

"Генсек призывает стороны продолжить делимитацию и демаркацию оставшихся участков границы и решить все нерешенные двусторонние вопросы для полной нормализации отношений", - отметил Дюжаррик.

Напомним, что 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности Армении и Азербайджана.

В ходе заседания комиссии согласовали ряд вопросов, в том числе возвращение азербайджанской стороне четырех ранее оккупированных сел Газахского района.

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Версия на азербайджанском языке BMT-nin Baş katibi Azərbaycan və Ermənistana çağırış edib

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