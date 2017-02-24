Генсек: Конфликты на пространстве ГУАМ представляют угрозу для международной безопасности и стабильности

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ Алтай Эфендиев, по приглашению Украины в качестве Председателя Совета Безопасности ООН, посетил Нью-Йорк.

Как сообщает Report, в ходе визита он принял участие в открытых дебатах Совбеза по теме: "Конфликты в Европе: Поддержка международного мира и безопасности", также состоялись встречи с главами дипломатических миссий стран-членов ГУАМ, аккредитованных при ООН, и представителями международных организаций.

В ходе дебатов А. Эфендиев выразил обеспокоенность в связи с вооруженными конфликтами на территориях стран ГУАМ, навязанными и подпитываемыми извне, повлекших грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета государств-членов ГУАМ, вызвавших многочисленные жертвы, миллионы беженцев и вынужденно переселенных лиц. Генсек особо подчеркнул негативное воздействие на региональное и международное сотрудничество стран ГУАМ, а также риски и угрозу, которые данные конфликты представляют для Европейской и международной безопасности и стабильности. Генсек призвал международное сообщество содействовать их скорейшему мирному урегулированию с целью реализации целей программы устойчивого развития ООН 2030.

Генсек ГУАМ также призвал к поддержке инициативы ГУАМ по продвижению коллективной резолюции "Затянувшиеся конфликты на пространстве ГУАМ и их последствия для международного мира, безопасности и развития" в рамках соответствующего пункта повестки дня Генеральной Ассамблеи ООН.

В рамках визита Генсека состоялась его встреча с постоянным представителем Азербайджана при ООН Яшаром Алиевым и постоянным представителем Грузии при ООН Кахой Имнадзе.