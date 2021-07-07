Генпрокурор Азербайджана отправился с визитом в Россию

Делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым отправилась с визитом в Санкт-Петербург.

Делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым отправилась с визитом в Санкт-Петербург.

Как сообщили Report в генпрокуратуре, в ходе визита Кямран Алиев примет участие в Конференции руководителей органов прокуратуры Европы, которая пройдет 7-8 июля при совместной организации Генеральной прокуратуры России, Совета Европы и Международной ассоциации прокуроров.

В рамках конференции "Роль прокуратуры в защите индивидуальных прав и общественных интересов в контексте требований Европейской конвенции о правах человека" генпрокурор Азербайджана планирует провести двусторонние и многосторонние встречи с генеральными прокурорами ряда зарубежных государств и представителями авторитетных международных организаций.