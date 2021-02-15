Гаджиев: Азербайджан - сторонник координированного подхода в вопросе распределения вакцин

Состоялся международный вебинар "Пандемия COVID-19 и геополитические аспекты вакцинации"

"В условиях пандемии COVID-19 Азербайджан был вынужден адаптироваться на национальном уровне. Мы выдвинули свои предложения для того, чтобы внести свой вклад в международную борьбу. В этой связи, мы постарались, как минимум, скоординировать свои действия на региональном уровне".

Как сообщает Report, об этом на международном вебинаре "Пандемия COVID-19 и геополитические аспекты вакцинации", организованном Центром исследования международных отношений, заявил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Когда началась пандемия, мы не увидели единой международной позиции на этот кризис. Мы не увидели организацию мероприятий по этой теме под эгидой ООН, не наблюдалось координации на международном уровне. Поэтому, Господин Президент выдвинул предложении созвать внеочередную сессию Генассамблеи ООН. И были очень рады, что 155 стран поддержали эту идею. Эта конференция дала возможность организовать мероприятия для борьбы с COVID-19 на международном уровне".

Он также отметил, что Азербайджан, как и многие страны, также начал процесс вакцинации населения.

При этом, по его словам, на глобальном уровне наблюдается некое неравенство в вопросе распределения вакцин от COVID-19: "На первом этапе, 90% вакцин были закуплены богатыми странами, а бедные страны даже еще не начали этот процесс. Есть даже информация о том, что на первоначальном этапе эти самые богатые страны закупают вакцин вдвое больше необходимого. И тут мы наблюдаем влияние политических институтов. В этом вопросе должен быть равный подход".

Х.Гаджиев также подчеркнул, что ряд стран выступили в ВТО с просьбой о том, чтобы технология вакцины была бы общедоступной: "Это даст возможность запустить массовое производство вакцин. Азербайджан, как страна, не являющаяся членом организации, сторонник беспристрастного и координированного подхода. И в этой связи мы выдвинули свою инициативу".