О нас
Report Georgia
Аудио новости

Гаджиев: Азербайджан - сторонник координированного подхода в вопросе распределения вакцин

Гаджиев: Азербайджан - сторонник координированного подхода в вопросе распределения вакцин Состоялся международный вебинар "Пандемия COVID-19 и геополитические аспекты вакцинации"
Внешняя политика
15 февраля 2021 г. 18:46
Гаджиев: Азербайджан - сторонник координированного подхода в вопросе распределения вакцин

"В условиях пандемии COVID-19 Азербайджан был вынужден адаптироваться на национальном уровне. Мы выдвинули свои предложения для того, чтобы внести свой вклад в международную борьбу. В этой связи, мы постарались, как минимум, скоординировать свои действия на региональном уровне".

Как сообщает Report, об этом на международном вебинаре "Пандемия COVID-19 и геополитические аспекты вакцинации", организованном Центром исследования международных отношений, заявил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Когда началась пандемия, мы не увидели единой международной позиции на этот кризис. Мы не увидели организацию мероприятий по этой теме под эгидой ООН, не наблюдалось координации на международном уровне. Поэтому, Господин Президент выдвинул предложении созвать внеочередную сессию Генассамблеи ООН. И были очень рады, что 155 стран поддержали эту идею. Эта конференция дала возможность организовать мероприятия для борьбы с COVID-19 на международном уровне".

Он также отметил, что Азербайджан, как и многие страны, также начал процесс вакцинации населения.

При этом, по его словам, на глобальном уровне наблюдается некое неравенство в вопросе распределения вакцин от COVID-19: "На первом этапе, 90% вакцин были закуплены богатыми странами, а бедные страны даже еще не начали этот процесс. Есть даже информация о том, что на первоначальном этапе эти самые богатые страны закупают вакцин вдвое больше необходимого. И тут мы наблюдаем влияние политических институтов. В этом вопросе должен быть равный подход".

Х.Гаджиев также подчеркнул, что ряд стран выступили в ВТО с просьбой о том, чтобы технология вакцины была бы общедоступной: "Это даст возможность запустить массовое производство вакцин. Азербайджан, как страна, не являющаяся членом организации, сторонник беспристрастного и координированного подхода. И в этой связи мы выдвинули свою инициативу".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое читаемое

Эсмер Нариманбекова: Люблю знакомить мир с работами азербайджанских художников
Эсмер Нариманбекова: Люблю знакомить мир с работами азербайджанских художников
9 февраля 2021 г. 09:20
Пожар в Baku Medical Plaza
ФотоПожар в Baku Medical Plaza
8 февраля 2021 г. 21:51
Госдума России наградила азербайджанку за борьбу с COVID-19
Госдума России наградила азербайджанку за борьбу с COVID-19
9 февраля 2021 г. 17:21
Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли
Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли
11 февраля 2021 г. 19:05
Четверо военнослужащих Азербайджанской армии подорвались на мине
Четверо военнослужащих Азербайджанской армии подорвались на мине
9 февраля 2021 г. 15:00
Глава проекта: Профессии будущего требуют навыки алгоритмического мышления
ФотоГлава проекта: Профессии будущего требуют навыки алгоритмического мышления
11 февраля 2021 г. 13:42
Ученый предупреждает: В Азербайджане может появиться третья волна вируса
Ученый предупреждает: В Азербайджане может появиться третья волна вируса
15 февраля 2021 г. 12:55
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
13 февраля 2021 г. 10:31
Курячий: Пример Азербайджана произвел сильное впечатление на граждан Украины
Курячий: Пример Азербайджана произвел сильное впечатление на граждан Украины
10 февраля 2021 г. 11:14
Командующий войсками: Мы разгромили врага на дороге Шуша - Ханкенди
Командующий войсками: Мы разгромили врага на дороге Шуша - Ханкенди
9 февраля 2021 г. 12:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi