О нас
Report Georgia
Аудио новости

Хикмет Гаджиев: Я вакцинировался, побочных эффектов нет

Хикмет Гаджиев: Я вакцинировался, побочных эффектов нет "Я сам тоже вакцинировался и не чувствую побочных эффектов".
Внешняя политика
15 февраля 2021 г. 18:35
Хикмет Гаджиев: Я вакцинировался, побочных эффектов нет
Хикмет Гаджиев

"Я сам также вакцинировался от COVID-19 и не чувствую побочных эффектов".

Как сообщает Report, об этом на международном вебинаре "Пандемия COVID-19 и геополитические аспекты вакцинации", организованном Центром исследования международных отношений, заявил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Что касается категории риска среди населения, мы наблюдаем здесь конкретные подходы. Но надо понимать, что в этом вопросе необходимо обеспечить безопасность всех. Национализация вакцинации также является серьезной темой", - заявил Х. Гаджиев.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev peyvənd olunmasından danışdı: "Heç bir yan təsirini hiss etmirəm"

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
15 февраля 2021 г. 16:00
Очередные происки армян или как албанский храм стал армянским
ФотоОчередные происки армян или как албанский храм "стал" армянским
15 февраля 2021 г. 13:15
Большая часть задержанных в Азербайджане за наркопреступления - мужчины
Большая часть задержанных в Азербайджане за наркопреступления - мужчины
15 февраля 2021 г. 10:12
В Низаминском районе Баку уничтожаются деревья
ФотоВ Низаминском районе Баку уничтожаются деревья
13 февраля 2021 г. 16:57
Армяне разрушили Агдамское кладбище, превратив его в пашню – ВИДЕОРЕПОРТАЖ 
ФотоАрмяне разрушили Агдамское кладбище, превратив его в пашню – ВИДЕОРЕПОРТАЖ 
13 февраля 2021 г. 15:30
Инициатор объявления Дня Азербайджана в Миннесоте: Это большое достижение для нашего народа
Инициатор объявления Дня Азербайджана в Миннесоте: Это большое достижение для нашего народа
13 февраля 2021 г. 11:27
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
13 февраля 2021 г. 10:31
Шурин Али Гасанова уволен из МВД
Шурин Али Гасанова уволен из МВД
12 февраля 2021 г. 15:13
Назначен новый пресс-секретарь Милли Меджлиса
Назначен новый пресс-секретарь Милли Меджлиса
12 февраля 2021 г. 11:01
Гендиректор ЦБА: Страховым компаниям не нужно считать выплаты потерей дохода
Гендиректор ЦБА: Страховым компаниям не нужно считать выплаты потерей дохода
11 февраля 2021 г. 15:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi