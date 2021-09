Фарид Шафиев: Азербайджан направит в международные суды и другие иски против Армении

Азербайджан подаст на Армению и в другие международные и национальные суды.

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

"Будут и другие иски в международные и национальные суды против Армении, отдельных лиц и компаний за криминальные, нелегальные и дискриминационные действия на территории Азербайджана", - говорится в сообщении.